CHP’li Özgür Özer; “Türk milletinin bu kutsal ve büyük bayramını kutluyorum”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünde Kayseri Lisesi’nde Resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonun ardından konuşan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, “Evet öncelikle Sayın Valimiz ve kıymetli hanımefendiye bu geceyi tertip ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdumuzdan düşmanın artık tasfiye edilmeye başladığı büyük zaferin devamında gelen bir kutlamadır. O yüzden yüce Türk milletinin bu kutsal ve büyük bayramını kutluyorum. Ve bu tarz bayramlar daima milli birlik ve milli birlik de kutlanmalı. Milli birliğimizi sağlayan yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'le kutlanmalı. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bugün bu şanlı bayrağın altında istediğimiz kadar milli ve dini bayramları kutlayabiliyorsak hiç şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Öncelikle onların ruhları şad olsun. Türk milletine bu güzel bayramlar hayırlı ve kutlu olsun. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.