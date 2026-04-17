CHP'li Özgür Özer, 'Ulaşıma yapılan zam Kayseri halkına zulüm olacak'

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Özgür Özer toplu taşımaya gelen yeni zamların ardından açıklamalarda bulundu. CHP'li Özgür Özer, ulaşıma yapılan zammın Kayseri halkına bir zulüm olacağını belirterek, “Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında bugün Ulaşım A.Ş. ile ilgili bir bilet zammı vardı. Yaklaşık yüzde 24 civarında bir zam yapıldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu zamma itiraz ettik. Halkın bu kadar zamlar altında, yoğun gündemde yaşamaya çalışması; emeklilere yapılan zam oranları, normal işçiye yapılan zam oranları. Bunları değerlendirdiğinizde arada yapılan bu zam ciddi şekilde insanların bütçesini vuracak. Kayseri halkına ciddi bir zulüm olarak yansıyacaktır. Bundan dolayı biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak zamma itiraz ettik ve reddettik” şeklinde konuştu.