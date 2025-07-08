CHP’li Şerafettin Bahadır’ın silahlı saldırıya uğraması nedeniyle açılan dava ertelendi

Pınarbaşı İlçesi’nde 23 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda CHP’li Şerafettin Bahadır, önce darp edildi, ardından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.U. ile M.U. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sanıklar hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma suçlarından’ dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Mahkemede söz alan müşteki Şerafettin Bahadır, “Durumum çok kötü. Sağlığım iyi değil. Uzun süre yoğun bakımda kaldım. Birçok defa ameliyat oldum” dedi.

Tutuklu sanık E.U. ise, “Bir diyeceğim yok. Bu olay tesadüfen gerçekleşti. Olmasını istemezdim. Pişmanım” diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık M.U. ise, “Pişmanım. Olayın bu şekilden sonuçlanmasını istemezdim” diye belirtti.

Daha sonra 3 tanık dinlendi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.