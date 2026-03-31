  • CHP'li Şerafettin Bahadır'ın silahlı saldırıya uğraması nedeniyle açılan dava yine ertelendi

Pınarbaşı Belediye Meclis Üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralandığı olay sonrası tutuklanan E.U. ile M.U.'nun yargılandığı dava yine ertelendi.

Haber-Yorum

Pınarbaşı ilçesi’nde 23 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda CHP’li Şerafettin Bahadır, önce darp edildi, ardından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.U. ile M.U. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sanıklar hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma suçlarından’ dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Mahkemede konuşan müşteki Şerafettin Bahadır, “Şikayetim devam ediyor. Tedavim hala devam ediyor. Bünyan Devlet Hastanesi’nde yüzde 65 engelli raporu verildi. Ailem olmadan hayatımı idame ettiremiyorum” dedi. 
SANIKLAR: PİŞMANIM
Sanıklardan E.U., “Ben 22 Aydır tutukluyum. Ailem mağdur. Olay tesadüfen gelişti. Kızı bile beyanında yere doğru ateş ettiğimi söylüyor. Pişmanım” dedi.

Diğer sanık M.U. ise, “Çocuklarım mağdurdur. Pişmanım” dedi. Sanık E.U. avukatı ise, “Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Pişmanım. Ailem mağdurdur, çocuklarım okulu bırakma noktasına geldi. Ben kirada oturuyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

