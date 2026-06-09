CHP'li Şerafettin Bahadır'ın silahlı saldırıya uğraması nedeniyle açılan dava yine ertelendi

Pınarbaşı ilçesi’nde 23 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda CHP’li Şerafettin Bahadır, önce darp edildi, ardından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.U. ile M.U. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sanıklar hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma suçlarından’ dava açıldı. Bugün geniş güvenlik önlemleri alınan duruşmaya tutuklu sanıklar ve müşteki ile avukatları katıldı.

Mahkemede konuşan müşteki Şerafettin Bahadır, “Şikayetim devam ediyor. İki senedir mağduriyet yaşıyorum. Saldırı nedeniyle kendi işlerimi kendim göremiyorum. Yarım adam oldum” dedi.

Sanıklardan E.U., “Olay planlı olmadı, ani gelişti. Ben 24 aydır tutukluyum, ailem mağdur. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim” dedi. Diğer sanık M.U. ise, “Ailem ve çocuklarım mağdurdur. Tahliyemi talep ederim” dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.