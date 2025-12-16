CHP'li Şerafettin Bahadır'ın silahlı saldırıya uğraması sonucu açılan dava ertelendi

Pınarbaşı İlçesi’nde 23 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda CHP’li Şerafettin Bahadır, önce darp edildi, ardından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.U. ile M.U. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sanıklar hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma suçlarından’ dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahkemede konuşan müşteki Şerafettin Bahadır, “Tedavim devam ediyor. Yarım bir insan oldum. Sağ elimi kullanamıyorum. Beynimde ödem oluştu o nedenle kulağımda işitme kaybı var. Şikayetim devam ediyor” dedi. Avukatı ise, “Adli Tıp Kurumu raporu soru cevap sonucu verilmiş. ERÜ Tıp Fakültesi ve Şehir Hastanesi’ndeki raporlar burada yer almamış. Ankara veya İstanbul’da heyetten rapor alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanıklardan E.U., “Ben 19 Aydır tutukluyum. Olay tesadüfen gelişti. Öldürme kastım olmadı. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım” dedi. Diğer sanık M.U. ise, “Çocuklarım mağdurdur. Pişmanım” dedi. Sanık E.U. avukatı ise, “Adli Tıp Kurumu raporu itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Kulağındaki işitme kaybı söylendiği kadar değildir. Müvekkilimin bakması gereken bir ailesi var. Tahliyesini talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.