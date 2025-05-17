CHP'li Ünalmış, Ankara Otoyol Müjdesini Beğenmedi

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, geçtiğimiz gün AK Parti tarafından verilen ‘Kayseri-Niğde’ otoyolu müjdesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP’li Ünalmış, ‘Kayseri’ye kaç tane otoyol yapıldı’ sorusunu yönelterek; “AKP-MHP yine müjde açıklamış. Kayseri’ye otoyol geliyormuş. İhaleler bitmişmiş.Hayırlı olsunmuş. Bu otoyol Nevşehir’den bağlantılanacakmış. 2022 yılında o zamanın AKP genel başkan yardımcısı Özhaseki de müjde vermişti. “Mucur civarında, altyapılar tamam, çalışmalar bitti.” Hayırlı olsun, deyip kazasız yolculuklar dilemişti. Hatta ölçtüklerini, biçtiklerini, Kayseri’ye en yakın yolun Kırşehir üzerinden olduğunu söylemişti. Bir de güzel bir yol fotoğrafı paylaşmıştı. O müjdenin otobana konulan bir tabeladan ibaret olduğu yakın zamanda anlaşılmıştı. 2024 yılında da AKP Genel Başkan Vekili Elitaş, Kayseri’de katıldığı bir ödül töreninde otoyol müjdesi vermişti. O tarihin üzerinden de neredeyse 1 yıl geçti. Ne bir proje, ne bir ihale, ne bir kaynak açıklaması olmadı. Şimdi yine AKP-MHP ortaklığından açıklamalar yapılıyor. Nevşehir üstünden yapılacağını söylüyorlar. Kırşehir mi uzaklaştı, Nevşehir mi yakınlaştı bilemedim. Kayseri’ye ne kadar otoyol geldi ben sayamadım. Kayseri’nin her yeri otoyol oldu da biz mi bilmiyoruz acaba? Kayseri yıllardır, bu ülkeye ekonomik anlamda değer katarken, iktidara yüksek derecede oy vermiş, bakanlar, cumhurbaşkanı çıkarmış şehirken, maalesef ‘çantada keklik’ görülmenin cezasını çekiyor ve hakkını alamıyor. Çok çabuk unuttuğumuz için de birileri Kayseri halkının aklıyla ‘süreklİ müjdeler vererek’ dalga geçiyor. Milletin aklıyla dalga geçmeyi bırakıp bir an evvel Kayseri’nin hak ettiği ‘hakları’ merkez idareden alın” ifadelerini kullandı.