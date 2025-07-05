CHP'li Ünalmış, 'Belediye başkanlarımız bir meczubun tek taraflı ifadesiyle gözaltına alınmıştır'

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, CHP'li Adana, Adıyaman, Antalya ve Büyükçekmece Belediye Başkanlarının gözaltına alınması ile ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada; “Çözüm basit hemen şimdi hem yerel hem genel seçim. Anlaşılıyor ki, geçen yıl Türkiye’nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, başarılı belediyeciliği ile oy oranlarını artırmış, iktidarı rahatsız etmiştir. Bugün, yaklaşık 8 aydır devam eden bir sürecin devamı olarak seçilmiş belediye başkanlarımız bir meczubun tek taraflı ifadesiyle gözaltına alınmıştır. Türkiye’de “hukuk güvenliği” diye bir şey kalmamıştır. Hukuk kuralları, ayaklar altına alınmıştır, alınmaya da devam etmektedir. İktidar tüm aymazlığı ile seçimle kazanamadığı belediyelerimize yargıya verdiği talimatlarla el koymakta, itibar suikasti ile halkı kandırmaya çalışmaktadır. Eğer halkı kandırdığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çözüm basit, getirin sandığı halkın önüne.Hem yerel, hem genel seçimler yapılsın. Halk yargı eliyle yaptığınız operasyonlara mı yoksa halkın gönlünde yer etmiş başkanlara mı inanıyor görelim! Hodri meydan” ifadelerinde bulundu.