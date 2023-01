CHP’li Ünalmış’dan, sürekle kaza yaşanan yol için iyileştirme talebi

Talas ilçesi Komando Caddesi üzerindeki Yukarı Talas olarak bilinen güzergahta, sık sık ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geliyor. Çift yönlü tek şerit yolun duble yol olması için muhalefetten teklif geldi.

Söz konusu yolda meydana gelen kazalarda can kayıpları olduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Aday Adayı Niyazi Ünalmış, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yetkililerden yolun ikiye bölünerek önlem alınmasını talep eden Ünalmış paylaşımında, “Yetkililerin dikkatine. Seyir alanının olduğu Komando Caddesi’nde (Yukarı Talas’ta) gerçekleşen kazaları önlemeliyiz. Seyir alanı olarak bilinen, Komando Caddesi’nin devamı olan Yukarı Talas’ta ve devamındaki yolda, her gün trafik kazası oluyor. Her gün bir canı yitiriyoruz ya da ağır yaralanmalar oluyor. Bugün yine bir kaza var. Buradaki kazaları önlemek için; Bu bölgede araçlar çok hızlı gittiğinden caddenin tamamında aralıklı kasisler yapılmalı, Trafik kazalarını incelediğimizde, genelde araçların kafa kafaya çarpıştığı ya da virajda kontrolü kaybettiği görüldüğünden, Yukarı Talas’taki bu bölgedeki yol ikiye bölünmeli, özellikle viraj kısmına ciddi uyarılar konularak araçlar yavaşlatılmalı. Aksi halde daha çok canı yitiririz. Yetkililerin bir an evvel önlem alması dileğiyle” ifadelerine yer verdi.