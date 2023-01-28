CHP’li Ünalmış, “Eski il başkanı hangi aracı kullanıyor?”

CHP Kayseri Milletvekili aday adayı Niyazi Ünalmış, CHP Kayseri İl Örgütüne, eski İl Başkanı Ümit Özer’in milletvekili aday adayı olarak ziyaretlerinde kullandığı aracın il başkanlığına ait olup olmadığı başta olmak üzere il örgütünün cevaplaması gereken sorular olduğunu ifade etti.

Ünalmış, “CHP Kayseri İl örgütünün cevaplaması gereken sorular; Son dönemde Kayseri kamuoyunu meşgul eden paylaşımlardaki fotoğrafları inceledim ve cevaplanması gereken sorular olduğunu düşünüyorum. Eski İl Başkanı Ümit Özer, il başkanı ile birlikte “milletvekili aday adayı” sıfatıyla katıldığı ziyaretlere; İl Başkanlığı aracıyla mı, kendi aracıyla mı katılmaktadır? İl Başkanlığı aracıyla katılıyorsa diğer milletvekili aday adayları da “il başkanlığı aracıyla” ziyaret yapabilirler mi? Bu aracın ziyaretlerde sarfedilen yakıtı kim tarafından karşılanıyor? Eski İl Başkanı, kendi aracıyla katılıyorsa, İl Başkanı ve il yöneticilerinin bu araçla ziyaretlere gitmesi ne kadar uygun? İl Başkanlığı aracına İl Başkanı ve İl Yöneticilerinin haricinde birisi ya da birileri biniyor mu ? Binmeye hakları var mı? Biniyorsa bunlar kimler?

Sosyal medyada talihsiz bir paylaşım yapan ve kendince “ahlak, karakter ve insanlık” ölçücülüğü yapan il başkanlığının bu sorulara cevap verecek şeffaflıkta, bu sorulardaki hassasiyetlere dikkat edecek hassasiyette olup olmadığını da merak ediyorum. Bekleyelim, görelim” ifadelerini kullandı.