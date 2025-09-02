CHP'li Ünalmış, 'Gürsel Tekin'in kayyımlığına itiraz etti

CHP’nin 38. olağan İstanbul Kongresi iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 5 kişilik grubu görevden uzaklaştırıldı ve CHP'li Gürsel Tekin kayyım atandı. CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış ise bu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline karar verilip Gürsel Tekin ve heyetinden oluşan 5 kişilik grubu kayyum olarak atamışlar. Kayyım kararı kabul edilemez. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili mahkemenin kayyım kararını kabul edemez, eden de partili olamaz. AK Parti’nin partimizin içini karıştırma planlarını boşa çıkarmamız gerekiyor. Kayyım olarak atanan kişilere düşen görev, acilen mahkemenin kararını kabul etmediklerini ve Özgür Çelik’in başkan olarak emrinde olduklarını açıklamalarıdır. CHP İstanbul İl Kongresi’nin iradesi Özgür Çelik’in başkanlığından yana oluşmuştur. Aksi hiçbir karar kabul edilemezdir. Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman hakkın, hukukun ve adaletin yanında olacaktır” şeklinde konuştu.