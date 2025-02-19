CHP'li Ünalmış: 'Hayırdır Başkan, neden rahatsız oldun?'

Kayseri Büyükşehir belediyesine bağlı bazı birimlerde çalışan işçiler iş bırakma eylemi düzenledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Kayseri il başkan yardımcısı Niyazi Ünalmış, “İl başkan yardımcılarımız, ilçe yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle eylem yapan emekçilere verdiğimiz destek işçilerin bağlı bulunduğu Hak-İş/Hizmet İş Sendikası Başkan Vekili Halil Özdemir’i rahatsız etmiş.Hayırdır sayın başkan neden rahatsız oldun? Sen işçilerin haklarını savunmakla, onların haklarını almakla, adil olmayan politikalara karşı ses yükseltmekle görevli değil misin? Bulunduğun makamın gereği bu değil mi? Yoksa belediyelerle ya da iştirak şirketleriyle senin ya da birinci derece yakınlarının bir bağı mı var da bu kadar rahatsız oldun? Bilmiyorsan öğretelim. Cumhuriyet Halk Partisi, kimsesizlerin kimsesidir.Nerde haksızlığa uğramış bir birey varsa destekçisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir.Nerde hak demiş, hukuk demiş, adalet demiş birisi varsa arkasında Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri var. Emekçilerin siyasi görüşleri ne olursa olsun, onların haklı taleplerini gündeme taşımak için ses yükseltmek bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Öte yandan Çalışanların yanında olacaklarını ifade eden CHP Kayseri il başkan yardımcısı Niyazi Ünalmış, “AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin haksız politikalarına karşı ses vermek yerine onların “işçilere borcumuz yok, zamanı gelince haklarını veririz” açıklamasına teşekkür edersen, destek verdiği için CHP’ye laf atarsan, orda haklı talepleri için eylem yapan emekçilerin taleplerini görüşmek için önce AKP’nin büyük kongresi olan 23.02.2025 tarihine ertelersiniz, sonra da emekçileri kandırmak için türlü bahanelerin ardına sığınırsınız. Sendikacılık, siyaset yapma yeri, iktidardaki siyasilere hoş görünüp makamını koruma yeri ya da birinci derece yakınlarını belediyeye yerleştirme yeri değil, sendikadaki işçilerin haklarını iş yerinin vermesini beklemeden alma Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizleri rahatsız ettiğimizin farkında olarak emekçilerin haklı mücadelesi yanında örgütlerimizle, hukukçularımızla ve tüm üyelerimizle yer almaya devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.