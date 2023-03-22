CHP’li Ünalmış: “İktidar için her kesimin oyuna talibiz”

CHP Kayseri Milletvekili Aday Adayı Niyazi Ünalmış, KayseRadar ve Radyoradar ortak yayınında ‘Yol Açık’ programında Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Ünalmış, halkın genç siyasetçileri sahada görmek istediğini belirterek, partisinin iktidara emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

‘CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN YOL HARİTASI HAZIR’

Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçim haritalarının çizildiğini söyleyen Ünalmış, “Kendi partimiz açısından değerlendirirsek iktidara yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu seçimi kazanacağımızdan yana şüphemiz yok. CHP bir ittifakın içerisinde ve millet ittifakının da projeleri var. İktidara hazır olduğu gösterilen bir hazırlık metni var. Politikaların neler olacağı da açık bir şekilde dile getirilmiş. Cumhuriyet Halk Partisinin yol haritası hazır. İnsanlar değişim ve 21 yıllık iktidar serüveninin son bulmasını istiyor. Bizim partimizde liyakatli kadrolarıyla seçime hazır durumdadır. Orta Anadolu’da Kemal beyin aday olmuş olmasına tepki var gibi ama Orta Anadolu’nun bu tavrını değiştirecek bir politikamız var. Genel başkanımız her söyleminde ‘biz Anadolu halkıyla helalleşeceğiz’ diyor. Eski CHP yok, tüm vatandaşını kucaklayabilecek bir parti programı ve genel başkanı var” ifadelerini kullandı.

‘YÜZDE 60 ORANINDA GENÇLEŞME OLACAĞINI YETKİLİ AĞIZLARDAN DUYDUM’

Halkın genç siyasetçileri sahada görmek istediğini belirten ve bunun için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Ünalmış, “2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 18 ve 25 yaş arasında 6 milyon genç var. Bu gençlerin sorunlarını anlayabilecek en iyi kişiler de yine gençlerdir. Biz kadrolarımızı, adaylarımızı gençleştirmezsek sorunlarına çözüm bulmamız mümkün olamaz. Kayseri’de de geçtiğimiz seçimlerde olmadığı kadar bu seçimlerde mevcut. İnsanlar artık genç insanlara hasret kalmış durumda ve gerçekten genç siyaset, genç söylem, genç enerji insanlarda bir iktidar heyecanı uyandırıyor. Kadrolarımızın yüzde 60 gençleştirileceğini, bununla ilgili çalışmalar olacağını genel merkezde en yetkili ağızlardan duydum. Bu ne kadar yansıyacak, fiilen yapılacak mı bilmiyorum. Başarıya giden yol siyasetin gençleşmesidir. Tabi diğer kesim dışlanmayacak hepsi bizim büyüğümüzdür. CHP İl başkanımız mevcuttur ve örgütler çalışmalarını sürdürüyor. Seçimlerde ayrı düşebilirler ve bu doğal bir durum olmakla birlikte demokrasinin de getirdiği bir durumdur. Bizim partimiz eleştiriye açıktır. Zaman zaman ayrı düşsek de birleşerek kazanacağız” diye konuştu.

‘HDP ZİYARETİ YAPILDI DİYE İTTİFAK DURUMU OLACAK ŞARTI YOK’

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Halkların Demokrat Partisi’ni ziyaret etmesinin bir ittifak olmadığını söyleyen Ünalmış, ”HDP’yi ziyaret etmek o parti ile ittifak yapmak değildir. Bizim vatandaşımızın algılayamadığı, basına verdiğimiz demeçle ilgisi olmadan CHP’yi gördüğümüz ancak altına HDP yorumu yapanlar var. İnsanlar şunu anlayamıyor; CHP’nin HDP ile bir ittifakı yok. HDP dışlanacak ya da tamamen dışarıya atılacak bir durum da değildir bu. Halkların Demokratik Partisi Anayasa’ya göre kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti kanununa göre yürütülmekte olan var parti programı, tüzüğüyle tamamen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olan, mecliste de grubu olan bir siyasi partidir. Meclisin genel kurulunu yöneten HDP’li bir milletvekilidir ve bunu insanlar bilmiyor. HDP’yi ziyarete gittiği için iş birliği içerisinde olduğu söylenemez. Bu onların desteğini istemiyoruz demek de değildir; bir siyasi parti iktidara gelmek istiyorsa her kesimin oyuna talip olmak zorundadır. Bizim partimizin HDP’ye bakanlık vermesi söz konusu değildir ancak gelin görün ki AK Parti’nin; HÜDAPAR ittifakı söz konusudur. Türkiye’deki oyu 150 bin civarında olan bir parti ve parti programına bakıyorsunuz eyalet sisteminden, kürtlerin resmi dilinden, kürdistandan bahseden bir siyasi partidir” şeklinde konuştu.

‘HUKUKÇU OLARAK ADALETLİ POLİTİKALARA YER VERECEĞİM’

Milletvekili olduğu takdirde adaletli politika izleyeceğini de belirten Ünalmış, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Hukukçu kimliğimle ilk olarak adaletli politikalara yer vereceğim. Yerelde en çok takipçisi olacağım şeylerden bir tanesi şeffaflık olacak. Biz hak, hukuk, adalet söylemiyle yola çıkmış bir parti olarak vatandaşlarımıza bu durumu hissettirmemiz lazım. Vatandaşın seçimle ilgili tereddüttü var; oyumuz çalınır mı diye düşünüyorlar. Seçime giden bir Türkiye’de ilk kaygı ekonomik söylem değil, oyumuza sahip çıkılacak mı kaygısı var. Kızılay’a artık güven kalmadı. Biz Kayseri Barosu avukatları olarak deprem bölgesinde çalışmış insanlarız. Bu durumda çadır satmayı düşünen bir Kızılay’ın bu ülkede nasıl işleyeceğini düşünemiyoruz, nasıl güvenilecek. Güven problemini aşmamız için şeffaflığa ve adaletli politikalara ihtiyacımız var. Kayserimiz bize görev verirse, Allah nasip ederse en çok vaat edeceğim şeylerden bir tanesi adaletli uygulamalar ve şeffaflıktır. Millet bahçesi olayına karşıyım. 1 milyon 268 bin metrekarelik bir alan ve gerçekten bu duruma üzülüyorum. Oraya bir cami yapılması düşünülüyor ve bütçesi dudak uçuklatıcı, harcanacak rakamları gördüğümde buna ihtiyacımız var mı diye düşünüyorum. İkili baro, tamamen yanlış ve bizim ortak politikalar mutabakat metninde de var; bölünmüşlük aslında yönetimi kolaylaştırmak açısından iktidarın hedeflediği bir şey çünkü sözünün geçmediği istisna yerlerden bir tanesi barodur. Bunu da bölerek halletmeye çalışıldı aslında bizim mesleğimizi de ayaklar altına alan bir uygulamadır. Bizim iktidarımızda çoklu baro uygulaması kaldırılacak. Ülkemizin yeni yüzlere, yeni enerjilere ihtiyacı var.”