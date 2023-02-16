CHP'li Ünalmış’ın konteyner çağrısı yanıt buldu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş ve kurum ise yaraların sarılması için yardım başlattı.

Deprem bölgesine depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarının giderilebilmesi için konteyner gönderiliyor. Bu kapsamda CHP Milletvekili Aday Adayı Hukukçu Niyazi Ünalmış, dün yaptığı paylaşımla Develi - Yahyalı karayolu üzerinde atıl vaziyette bulunan konteynerlerin tamir edilerek deprem bölgesine gönderilmesinin faydalı olacağını söylemişti. Ünalmış’ın çağrısı Develi Belediyesi tarafından yanıt buldu. Bölgede bulunan konteynerler, belediye ekipleri tarafından onarıldıktan sonra deprem bölgesine gönderilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ünalmış, “Atıl vaziyette duran yaklaşık 30 tane konteyner görmüş ve bununla ilgili, sahibini de bilmediğimiz için deprem bölgesine kazandırılabilir mi diye bir video çekip çağrıda bulunmuştum. Bu çağrımız karşılık buldu. Bugün belediye tarafından onaylanarak gönderilme kararı alındığını gerek vatandaşlar tarafından gerekse belediye tarafından arayarak görüştüm teyit ettirdim. Orada çadır bulamayan insanlar var. En azından oradaki 30 aileye yuva olabilecek bir çağrıda bulunmuş ve bunun da karşılığını alabilmişsek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

‘TELEVİZYONDAN GÖRDÜĞÜMÜZDEN ÇOK FARKLI BİR DURUM VAR’

Kayseri Barosu’nun yardım TIR’ı ile birlikte 2 günlüğüne Adıyaman’a gittiğini dile getiren Ünalmış, oradaki durumun televizyonlarda göründüğü gibi olmadığını söyledi. Ünalmış, “Milletimizin başı sağ olsun çok ciddi bir deprem yaşadık. Biri gece biri gündüz olmak üzere 2 kere büyük bir deprem yaşadık. Ben de Kayseri Barosunun yardım TIR’ıyla 2 günlüğüne Adıyaman’a gittim. Bölgede gördüğümüz manzara televizyondan gördüğümüz manzaradan çok daha farklı. Neredeyse hiç sağlam yapı kalmamış. Arama kurtarma faaliyetleri bir şekilde yapılmaya çalışılıyor, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir şekilde herkes yardım dağıtmaya çalışıyor. Birlik ve beraberlik ile sıkıntıları atlatacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu günleri de atlatacağız” ifadelerini kullandı.