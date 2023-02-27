CHP’li Ünalmış: “Kayserispor’a siyaset bulaştırmayın, istifa edin”

Cumartesi ve Pazar günü oynanan Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarında taraftar “Hükümet istifa” sloganı attı. Bu tezahüratların ardından Kayserispor Kulübü de, resmi sosyal medya hesabından içinde ‘zillet’ ifadesinin de geçtiği tepki açıklaması yaptı. CHP Milletvekili Aday Adayı Niyazi Ünalmış da, açıklama yaparak Kayserispor yönetimine tepki gösterdi. Yönetimi istifa etmeye çağıran Ünalmış, “Kayserispor resmi hesaplarından yapılan açıklama ile Kayserispor yönetimi, spora ve özellikle de Kayserispor’a siyaset bulaştırmıştır. Daha, devlet ile hükümet arasındaki farkı bilmeyen, “hükümet istifa” diyenleri devlete ve millete karşı addeden, tribündeki insanlara, yani bu ülkenin vatandaşlarına “kirli siyasetçi ve zillet” diyerek iktidar ve avenelerinin çirkin üslubunu sahiplenip iktidara aklınca hoş görünmeye çalışan Kayserispor yönetimi Kayserispor taraftarını temsil etmemektedir. Kayserispor, Kayseri halkının takımıdır. Kayserispor yönetimi, yönetimi siyasete alet ederek, geçerliliğini kaybetmiştir. Sporun, sporcunun birleştirici güç olduğunu, siyaset üstü olduğunu, Kayserispor’un Kayseri halkına ait olduğunu aklınızdan hiç çıkarmadan artık Kayserispor’a siyaset bulaştırmayın ve bir an önce Kayseri halkından ve Kayserispor taraftarından özür dileyerek istifa edin” ifadelerine yer verdi.