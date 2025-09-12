CHP'li Ünalmış 'Kayyum girişimi boşa çıktı'
CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanması talebinin mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine açıklama yaparak 'Kayyum girişimi boşa çıktı. Bu süreçte CHP sımsıkı kenetlendi. Kenetlenmeye de devam edecek. AKP'nin ayak oyunlarının herkes farkında. Halk, halkın partisine sahip çıktı' dedi.
CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanması talebiyle açılan dava, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Ünalmış yaptığı açıklamada; "Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanması talebiyle açılan davayı esastan reddetti. Böylece kayyum girişimi boşa çıktı. Bu süreçte CHP sımsıkı kenetlendi. Kenetlenmeye de devam edecek. AKP'nin ayak oyunlarının herkes farkında. Halk, halkın partisine sahip çıktı. Demokrasiye, Cumhuriyete sahip çıkanlar kazandı.
Halk kazandı. Biz kazandık" ifadelerini kullandı.