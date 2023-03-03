CHP’li Ünalmış: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağından şüphemiz yoktur”

Bu doğrultuda Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağından yana bir şüphemiz yok” dedi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından oluşturulan Altılı Masa, 2023 milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi cumhurbaşkanı adayını 6 Mart Pazartesi günü duyuracak.

‘AK PARTİ’NİN BIRAKTIĞI ENKAZI MİLLET İTTİFAKI’NIN GÖSTERECEĞİ ADAY TEMİZLEYECEK’

CHP Kayseri Milletvekili Aday Adayı Niyazi Ünalmış, Altılı Masa’nın aday belirleme çalışmalarını değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını temenni ettiklerini vurgulayan Ünalmış, “Her Cumhuriyet Halk Partilinin gönlünde olduğu gibi bizim de gönlümüzde genel başkanımız bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak bulunmaktadır. Millet ittifakı adayının genel başkanımız Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyoruz ve bu yönde olmasını temenni ediyoruz. Tabi ki Altılı Masa genel başkanımızın siyasi ön görüsüyle kurulmuş ve birçok yönüyle Türkiye siyasetine yön vermiş bir ittifaktır. Bu ittifakın adayının gönlümüzden geçen de olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu olmasını temenni ederiz. Pazartesi günü açıklanacak ama şöyle de bir gerçek var ki biz Altılı Masa’nın vereceği her türlü karara saygılıyız ve bu kararı Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili aday adayı olarak destekleyeceğiz ve o yönde çalışmalarımızı yapacağız. Biz artık AK Parti’nin Türkiye Cumhuriyeti’nde bırakmış olduğu enkazın Millet İttifakı’nın göstereceği adayla temizleneceğini ve bu doğrultuda en hızlı şekilde ülkenin normale döneceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanacağını belirten CHP’li Ünalmış, “Şu anda bütün anketler gösteriyor ki Millet İttifakı’nın göstereceği aday 13’ncü cumhurbaşkanı seçilecektir. Bu doğrultuda Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağından yana bir şüphemiz yoktur. Bizim de gönlümüzden geçen isim Kemal Kılıçdaroğlu’dur” şeklinde konuştu.