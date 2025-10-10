CHP'li Ünalmış, mağdur seyyar satıcılara sahip çıktı

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, geçtiğimiz günlerde zabıta ile seyyar satıcı arasında yaşanan olay sonrası seyyar satıcılarla bir araya geldi. Ünalmış, mağdur seyyar satıcılarının hukuk mücadelesinde yanlarında olacaklarını belirterek, “Geçtiğimiz pazar günü, AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bazı zabıtaları, çarşıda kanunun verdiği yetkileri kötüye kullanarak hatta aşarak, hatta aşırı suç işleyerek, seyyar satıcılarımızı darp etmiş, onlara hakaret etmiş ve bu görüntüler Kayseri’de gündem olmuştu. Bu seyyar satıcı abilerimiz, bugün ziyarete geldiler. Kendileri, mağdur edildikleri olayla ilgili hukuk mücadelesine girdiklerini, kendilerine şiddet uygulayan keyfi davranışlarla yetkilerini aşan zabıtalara karşı hukuk mücadelesinde yanlarında olmamızı istediler. Biz de elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının bu ilk eylemi değil. Çünkü geçmiş yıllarda da başka bir seyyar satıcıya benzer uygulamalar yapmış ve o görüntüler Türkiye’de gündem olmuştu. AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekiplerine acilen, insanlarla iletişim, öfke kontrolü, mevzuat içeriği bilgilendirmesi, hak ve yetkilerin kullanımı ve dayanakları, şiddetsiz toplum olma bilinci gibi birçok eğitim verilmeli. Aksi halde zabıtaların şiddete yönelik bu uygulamaları, Türkiye ve Kayseri gündemine düşen son eylemleri de olmayacak anlaşılan. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından seyyar satıcılıkla mücadele konusunda, seyyar satıcıları halka kazandıracak, onları vergi sisteminin altında kalmayacakları şekilde sisteme dahil edecek, teşvik ve projeler üretilmelidir. Ekonomik sıkıntılar, alım gücünün düşmesi, vatandaşı daha ucuz ürün almaya mecbur etmiş olduğundan iktidarın açmış olduğu bu yarayı daha da kanatacak uygulamalar yerine yaraya merhem olacak projeler üretilmelidir. Zabıtarın, yetkilerini aşarak keyfi uygulamalarla, şiddete yönelik eylemlerle mağdur ettiği seyyar satıcı abilerimizin hukuk mücadelesinde her zaman yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.