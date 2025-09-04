CHP’li Ünalmış; “Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir, kararı tanımıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mahkeme kararı ile görevden alınması ve yerine kayyum atanması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ilin parti başkanlarını İstanbul’a çağırdı. 81 ilde eş zamanlı parti başkanlıkları önünde basın açıklaması düzenlendi.

Bu kapsamda Kayseri İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasına, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, “Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, milli mücadelede doğdu. Herhangi bir siyasi parti olarak değil, savaş meydanlarında bizzat milletin bağımsızlık mücadelesinin ve kendi kendini yönetme iradesinin vücut bulmuş hali olarak ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Türkiye’nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu konumundadır. 19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonları, partimizi halktan ve iktidar yürüyüşünden koparmaya dönük çabalar bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz durumda kalmıştır. Son olarak iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul’daki delegelerimizin iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz, mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz” diye konuştu.

106 yıl önce gerçekleştirilen Sivas Kongresine değinen Ünalmış, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi için “Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" ifadesini kullanmıştı. Kurtuluşun ve Cumhuriyetimize giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi, Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı ilan edildi. Büyük bir gururla üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun farkındayız. Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimiz Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. İlk Kurultayımız olan Sivas Kongresi’nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp partimizin resmi kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek Kuruluş Haftamızda da mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz. Bugün içinde bulunduğumuz zorlu ve çetin koşullar itibariyle de bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz Kuruluş Haftası olarak kutladığımız 4-9 Eylül haftasının siyasal anlamı daha da pekişiyor. Hatırlayalım. Kurtuluş Savaşını kazanan, ülkemizi bağımsızlığına kavuşturan ve Cumhuriyetimizi kuran irade Sivas’ta, henüz mücadelenin başında, milli iradeye dayanmayan herhangi bir yönetimin keyfi kararlarına milletçe baş eğilmeyeceğini söylemişti. Aradan 106 yıl geçti. Milletimiz bugün yine başını eğmiyor, diz çökmüyor, iradesine gölge düşürmek isteyenlere yine geçit vermiyor” şeklinde konuştu.

Ünalmış, “Siyasi ömrünü tüketmiş, milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine ipotek koymak istiyor. Darbeciler Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel yönetimlerden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyor. Milletimiz ise Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkıyor. Siyasi yargı operasyonları, iftiralar, kumpaslar, tehdit ve şantajlar, milletin azim ve kararlılığının karşısında çaresiz kalıyor. Cumhurbaşkanı Adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatıyor. Bir asrı aşkın tarihinde kimi zaman darbeciler tarafından kapatılan, kimi zaman mal varlığına el konulan, her türlü saldırılara maruz kalan ama her zaman millet ile birlikte dimdik ayakta kalan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de bir bütün halinde dimdik duruyor. Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi, milletle birlikte büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’nin 81 ilinde, 973 ilçesinde, tüm mahalleleri ve köylerinde adım atılmadık yer, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Türkiye İttifakı ruhuyla; her toplumsal kesimden, her siyasi görüşten, her meslekten yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. İkinci yüzyılın programını, halkı iktidarının programını birlikte yazıyoruz. Bir yıl boyunca katılımcı ve dinamik bir süreçle sürdürdüğümüz parti programımızı güncelleme çalışmalarını tamamlıyoruz. Altı okumuzun, Atatürk Devrimlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin rehberliğinde, ülkemizi ikinci yüzyılda her alanda ayağa kaldıracak devrimci bir vizyonu birlikte oluşturuyoruz. Buradan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve milletimize verdiğimiz sözü tekrarlıyoruz; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve birlikte mücadele ettiğimiz on milyonlarla; ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız. Hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.