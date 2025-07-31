CHP'li Ünalmış: 'Melikgazi İlçe Başkanlığı'na genç bir kadroyla adayız'

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Melikgazi İlçe Başkanlığına adaylığını duyurmuştu. Genç bir kadroyla başkanlığa aday olduğunu belirten CHP’li Ünalmış: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongreler süreci başladı. Biz de Melikgazi İlçe Başkanlığı’na genç bir kadroyla adayız. Bizim her zaman sahalarda duyduğumuz ‘gençler artık kadrolara gelsin’ talebini biz de, Kayseri'de düstur edinerek genç bir kadroyla Cumhuriyet Halk Partisi Melikgazi ilçe başkanlığına aday olmak için hazırız. Arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Bu gençlik enerjisiyle, bu gençliğin vermiş olduğu heyecanla yolumuzun uzun olduğunu, heyecanımızın yüksek olduğunu ve gençliğimizin var olduğunu söyleyerek, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı, partimizin iktidar yapmak için elimizden geleni yapacağız. Özgür Özel'in gönderdiğinde de bu süreci unutuyoruz. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlk önce delege seçimlerimiz var. Üyelerimiz delegeyi belirliyor ve delegelerimiz de kongrede ilçe başkanını seçiyor, ilçe yönetimini seçiyor. Bu süreç başladı. Umarım en kısa zamanda da sorunsuz biter” ifadelerini kullandı.