CHP'li Ünalmış Melikgazi İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hepinizce malum olduğu üzere, kuruluşun ve kurtuluşun partisi, partimiz Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sının 14.07.2025 tarihli kararı gereği, kongreler takviminin başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilimiz Kayseri'de de ilçe ve il kongreleri yapılacaktır. Evrensel Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinden aldığımız görev ve yetki ile; Bursa Nutku'ndan aldığımız azim ve kararlılıkla; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde, yapılacak ilk seçimlerde, partimizi yerelde ve genelde iktidar, Cumhurbaşkanı Adayımız siyasi tutsak Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanımız yapmak, İçerisinde bulunduğumuz adaletsizlikler, güç ve iktidar sahiplerinin keyfi hamleleri, aldığı baskıcı kararlar, söylemler; kurucu milli değerlere yapılan açık saldırılarla mücadele etmek için, Melikgazi ilçe başkanlığına adayım. Bu onurlu mücadelede tüm yol arkadaşlarımın değerli desteğini bekliyorum. En kısa sürede yol arkadaşlarımızla yapacağımız basın açıklamasına tüm değerli partililerimizi ve kamuoyunu davet edeceğiz. Yolumuz uzun... Heyecanımız yüksek! Gençliğimiz var!” ifadelerini kullandı.