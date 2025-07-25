  • Haberler
  • Gündem
  • CHP'li Ünalmış Melikgazi İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Ünalmış Melikgazi İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı

Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Melikgazi İlçe Başkanlığına adaylığını duyurarak, 'kurucu milli değerlere yapılan açık saldırılarla mücadele etmek için, Melikgazi ilçe başkanlığına adayım. Bu onurlu mücadelede tüm yol arkadaşlarımın değerli desteğini bekliyorum. Yolumuz uzun... Heyecanımız yüksek! Gençliğimiz var!' dedi.

CHP'li Ünalmış Melikgazi İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hepinizce malum olduğu üzere, kuruluşun ve kurtuluşun partisi, partimiz Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sının 14.07.2025 tarihli kararı gereği, kongreler takviminin başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilimiz Kayseri'de de ilçe ve il kongreleri yapılacaktır. Evrensel Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinden aldığımız görev ve yetki ile; Bursa Nutku'ndan aldığımız azim ve kararlılıkla; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde, yapılacak ilk seçimlerde, partimizi yerelde ve genelde iktidar, Cumhurbaşkanı Adayımız siyasi tutsak Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanımız yapmak, İçerisinde bulunduğumuz adaletsizlikler, güç ve iktidar sahiplerinin keyfi hamleleri, aldığı baskıcı kararlar, söylemler; kurucu milli değerlere yapılan açık saldırılarla mücadele etmek için, Melikgazi ilçe başkanlığına adayım. Bu onurlu mücadelede tüm yol arkadaşlarımın değerli desteğini bekliyorum. En kısa sürede yol arkadaşlarımızla yapacağımız basın açıklamasına tüm değerli partililerimizi ve kamuoyunu davet edeceğiz. Yolumuz uzun... Heyecanımız yüksek! Gençliğimiz var!” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Filistin'e Anlamlı Destek
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’dan Filistin’e Anlamlı Destek
Kayseri Otoyolu İçin İhale Tamamlandı: Stratejik Ulaşım Yatırımı Hayata Geçiyor
Kayseri Otoyolu İçin İhale Tamamlandı: Stratejik Ulaşım Yatırımı Hayata Geçiyor
Kayseri'de Gazeteciler Bayramı Töreni: Basının Gücü ve Yerel Medyanın Önemi Vurgulandı
Kayseri'de Gazeteciler Bayramı Töreni: Basının Gücü ve Yerel Medyanın Önemi Vurgulandı
Gazze: İnsanlığın Onur Sınavı
Gazze: İnsanlığın Onur Sınavı
Başkan Öztürk Burhaniye, Balcıçakırı, Çavdaruşağı ve Çubukharmanı Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu
Başkan Öztürk Burhaniye, Balcıçakırı, Çavdaruşağı ve Çubukharmanı Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu
Üç Mahalle, yapılan 107 milyonluk yolla birbirine bağlandı
Üç Mahalle, yapılan 107 milyonluk yolla birbirine bağlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!