CHP'li Ünalmış: 'Millet bahçesi değil, tam bir israf bahçesi'

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne yönelik eleştirilerde bulunarak, bahçenin adeta bir israf bahçesine dönüştüğünü belirtti. Ünalmış; “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi adıyla müsemma israf bahçesi. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın harcamaları her yıl katlanarak artıyor. Geçen yıl ocak ayında 446 milyon 343 bin lira harcayan sarayın masrafları, bu yıl ocak ayında yüzde 299 artışla 1 milyar 779 milyon 281 bin liraya yükseldi. Ne için, nereye harcanıyor bu para, belli değil. Halk sefalet içindeyken saraylarda lüks yaşamlar devam ediyor. Hatta Bitlis’e, Marmaris’e ve Kıbrıs’a yeni saraylar yapılıyor. Yani israf had safhada. Kayseri’ye de bir millet bahçesi yapıldı. 2023 yılında açıldı. Adının 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi olmasını dilerdik. Ancak olmadı. AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi, adını Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi koydu. Neden böyle konulduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz; Cami için temele gömülen ve çürüyen milyonlar. Altyapı planlanması olmadan yapıldığı için sökülen ve yeniden yapılan asfaltlar, kaldırımlar.Şimdi de şehrimize şiddetle yağmur yağarken dört bir yanda yapılan çim sulamaları. Millet bahçesi değil adıyla müsemma, tam bir israf bahçesi” ifadelerini kullandı.