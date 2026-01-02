CHP’li Ünalmış'tan 3 kat artan Spor A.Ş'nin fahiş zammına tepki

Cumhuriyet Halk Partili Niyazi Ünalmış, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor tesisleri fiyatlarına yapmış olduğu zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zam sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sosyal yaşam merkezlerinde ücretlerin yüzde 186’dan yüzde 233’e kadar zamlandığını ifade eden CHP’li Ünalmış, “2025’te fitness ve havuz üyeliği dahil 6 aylık paket 3 bin 850 lirayken yeni yılda 11 bin liraya yükseldi. Yüzde 186’lık artışla fiyatların 3 kata yakın yükseldiği anlamına geliyor. Aynı şekilde 2025’te 2 bin 700 lira olan 6 aylık havuz paketi yeni yılda 9 bin liraya çıktı. Yüzde 233’lük artışla fiyat 3,33 kat yükseldi. Vatandaşa yüzde 27’lik zammı gören zihniyet sosyal belediyecilik gereği daha az oranda zam yapması gerekirken rekor zamları yansıttı. Her alanda ‘Spor Şehri’ sloganlarıyla boy boy afiş paylaşan AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi vatandaşa spor yaptırmamaya kararlı, AK Parti demek zam demek, AK Partili belediye demek hezeyan demektir” diye konuştu.