CHP'li Ünalmış'tan Delegelere 'Şemşamer' göndermesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi ilçesi mahalle delege seçimleri hakkında konuşan CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, “Çok kez söylediğim gibi ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Kimsenin adamı olmadım, olmam. Sadece partimin adamıyım, Evrensel Liderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izinde olan askeriyim. Bu partinin kültüründe büyüdüm. Günebakan çiçeklerinden hiçbir zaman olmadım. Parti içinde veya dışında her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa ses yükseltmiş birisi olarak adres taşıma ile gelip de oyunu kullanan parti üyelerine ve bu haksızlığa göz yumanlara da (partide görev yapan veya yapmış) hakkımı helal etmiyorum” dedi.

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi ilçesi mahalle delege seçimleri nde emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiğini belirterek, “Kıymetli yol arkadaşlarım, Dün gerçekleşen mahalle delege seçimlerinde oyumu 5 yıldır yaşadığım kendi mahallem olan Erenköy Mahallesi sandığında kullandım. Mahalle delege seçimlerinde, 58 mahalle için 11 farklı oy kullanma yeri belirlenmiş, demokrasi şöleni içinde gerçekleşen seçimler birkaç noktadaki itiraz hariç kesinleşmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her iki listeden de delege seçilen kıymetli partililerimize, sandığa giderek demokrasiye sahip çıkan ve oyunu adil bir şekilde kullanan tüm parti üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde yapılan çalışmalarda kimseye iftira atmadım, atmam. Tarafıma yapılan iftira kampanyasını (şucu, bucu) da partililerimizin takdirine bırakıyorum. Çok kez söylediğim gibi ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Kimsenin adamı olmadım, olmam. Sadece partimin adamıyım, Evrensel Liderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izinde olan askeriyim. Bu partinin kültüründe büyüdüm. Günebakan çiçeklerinden hiçbir zaman olmadım. Parti içinde veya dışında her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa ses yükseltmiş birisi olarak adres taşıma ile gelip de oyunu kullanan parti üyelerine ve bu haksızlığa göz yumanlara da (partide görev yapan veya yapmış) hakkımı helal etmiyorum. Er geç bu kişiler tarih, parti süreçleri ve yargı önünde hesap verecektir. Kimsenin hakkını yemedim, yemeyeceğim; hakkımı da yedirmedim, yedirmeyeceğim! Mücadelemiz kazanana dek sürecek! Herkese ayrı ayrı teşekkür ve saygılarımla” ifadelerinde bulundu.