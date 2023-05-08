CHP'li Ünalmış'tan kale surlarından Akar'ın afişlerinin kaldırılmamasına tepki

Melikgazi Yüksek Seçim Kurulu, itiraz üzerine, Kayseri Kalesi'ne asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar'ın fotoğraflarının kaldırılması yönünde karar almıştı.

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  • 08.05.2023 18:17
  • Güncelleme: 08.05.2023 18:17
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CHP'li Ünalmış'tan kale surlarından Akar'ın afişlerinin kaldırılmamasına tepki

Afişlerin surlarda duruyor olmasına tepki gösteren CHP Kayseri Milletvekili Adayı Hukukçu Niyazi Ünalmış, “Şu anda açıkça suç işliyorlar. Biz suç işleyen kişilerle ilgili de gereğini yerine getirmiş ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız” dedi. 

CHP Kayseri Milletvekili Adayı Hukukçu Niyazi Ünalmış, Cumhurbaşkanı ve Adayı Erdoğan ile Akar’ın Kayseri Kalesi surlarına asılan fotoğrafların haksız rekabete sebep olduğu ve tarihi yapıyı kapattığı gerekçesiyle kaldırılması yönünde başvuru dilekçesi sunmuştu. Toplanan Melikgazi İlçe Seçim Kurulu üyeleri, talebi yerinde bularak Erdoğan ve Akar’ın fotoğraflarının surlardan kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar verdiğini açıklamıştı. 
Afişlerin surlardan kaldırılmamasına tepki gösteren Ünalmış, yeni bir açıklama yaptı. “AKP’nin afiş ve bayraklarının indirilmesi başvurumuz kabul edilmişti. AKP Kayseri 1’inci sıra milletvekili adayının afişleri hala burada duruyor. Biz cuma akşamı bu kararı Kayseri Büyükşehir Belediyesine tebliğ ettirdik. Artık Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu afişleri buradan kaldırması gerekiyor. Zaten haksız bir yarışın içerisindeyiz. Ama İlçe Seçim Kurulunun kararını uygulayamayan bir Kayseri Büyükşehir Belediyesi var. İlgililer hala görevini yerine getirmiyor. Şu anda açıkça suç işliyorlar. Biz suç işleyen kişilerle ilgili de gereğini yerine getireceğiz ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

1ha

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