CHP'li Ünalmış'tan Kartal Kavşağı ironisi: 'Belediyemiz kış gelmeden halletti'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı Projesi’nin detaylarını anlatarak; “ Proje hazır, kaynak hazır. Yatırım tutarı 32 milyon Euro. Bu sadece Kartal Kavşağı içeriği. Etrafındaki yollar, diğer yapılacak çalışmalar, kavşağı tamamlayan boyutlar ayrı. Aşağı yukarı 2 milyar TL’yi bulacak” ifadelerini kullanmıştı. CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kartal Kavşağı’ndaki trafik sorununun çözülmediğine dair göndermelerde bulunarak trafiği, cep telefonu kamerası ile kaydetti. CHP’li Ünalmış: “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz Kartal Kavşağı sorununu halletti. Bugün 30 Eylül Salı ve biz trafiğin içerisindeyiz. Zannetmeyin ki ışıktan dolayı bu trafik var. Kartal Kavşağı'ndan beri bu trafik geliyor. Burası Köşk Kışla'nın girişi. Çok güzel belediyemiz bu sorunu da çözdü, kış gelmeden halletti. Yetkililere, ilgilerinden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.