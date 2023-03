CHP'li Ünalmış'tan kindar bölücü eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili aday adayı Niyazi Ünalmış, Hür Dava Partisi’nin Cumhur ittifakına katılmış olmasını eleştirdi. Ünalmış, şunları söyledi: “Sözde yerli, milli cumhur ittifakının bileşenleri ne kadar yerli, ne kadar milli? AKP ve küçük ortağı MHP yetkilileri her söylemlerinde ağızlarına pelesenk ettikleri “yerli, milli” ifadelerinin ya anlamlarını bilmiyorlar ya milletin aklıyla dalga geçmekten zevk alıyorlar ya da Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde kurulan ve iktidara emin adımlarla giden Millet İttifakı, akıllarını baştan almış durumda. Bugün müjde olarak açıkladıkları, ittifaklarına katılan yeni müttefiklerine bakılınca ne kadar yerli milli oldukları da anlaşılıyor aslında.

Cumhur İttifakının çaresizlik içerisinde çağrıda bulunduğu ve ittifaka katılan, bölücü, şeriatçı, gerici, oyu %0.1’i bile bulmayan Hür Dava Partisi (HÜDAPAR)’ın eğitim programında; zorunlu karma eğitimden vazgeçilmesi, erkek ve kız okullarının kurulması, eski medreselerin restore edilerek buralarda geçirilen eğitimin zorunlu eğitimden sayılması, parti programında ise; eyalet sistemi, özerklik ve federasyon tartışılması, Şeyh Said’in yakınlarından özür dilenmesi, “Ne Mutlu Türküm Diyene!” yazısının silinmesi, bulunmaktadır. HÜDAPAR aynı zamanda Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar OKKAN’a suikast düzenleyerek elim bir şekilde şehit edilmesine sebep olan “Hizbullah Terör Örgütü”ne de “terör örgütü” değildir diyen bir partidir.

Sorarsanız onlar yerli, milli; millet ittifakı bileşenleri ise her ne hikmetse her şeyin sorumlusu dış güçlerin Türkiye ayakları…

Ne, hiçbir zaman yerlilik, millilik derdi olmamış, andımızı, TC ibarelerini, birilerine hoş görünmek adına devletin kurumlarından, hafızalarına silmeye çalışmış, çadır mahkemeleri kurarak bu vatanın evlatlarının katillerini “pişmanlık adı altında” affetmiş, devletin köklü kuruluşlarını yabancılara peşkeş çekmiş AKP, Ne, AKP’nin sistematik milli ve yerli duruşa zarar veren politikalarına önceleri itiraz etse de sonradan bilinmeyen sebeplerle sessiz kalmış küçük ortak MHP, Ne de yeni ortak HÜDAPAR yerli, milli olamaz. Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar OKKAN’ın kemiklerini sızlattınız ama bu millet, fazla değil 60 gün sonra, sözde yerli ve milli, Cumhur İttifakının yerli ve milli! algılarına en güzel cevabı, seçimde verecektir. Az kaldı, geliyor gelmekte olan.”