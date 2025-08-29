CHP'li Ünalmış'tan Partililere Ağır Eleştiri

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, yaptığı açıklamada 'Sizin masa başı siyasetinizi biz iyi biliriz. Sizlerin masa başında, neler çevirdiğinizi, neleri taşıdığınızı, neleri taşımadığınızı, sizlerin kendi çevrenizi (aile, eş, dost, akraba) mi yoksa partiyi mi düşündüğünüzü ise sadece biz değil herkes biliyor. Mücadelemiz, partimizi önce Melikgazi'de, sonra Kayseri'de sonra da Türkiye'de iktidar yapana kadar devam edecek' dedi.

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, sosyal medya hesabından ‘Masa başında siyaset’ adlı bir paylaşım yaptı. 

Ünalmış, yaptığı açıklamada; “Pınarbaşı’da, tüm yoldaşlar bir olup halkın iradesine sahip çıkarken kendi menfaatlerini düşünerek (avukatları dahi seçim görevi almadı) yer sağlamlaştıranlar. TOMA’lardan, polisten, göz altılardan korkup Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkma yürüyüşüne dahi gelemeyenler. AKP’li belediye başkanlarına, belediye aksayan hizmetlerine bir tane basın açıklaması yapamayıp, bir tane eleştiri sunamayıp açılışlarına davet edenler, yemeklerinde buluşanlar.
Kayseri’den Yozgat’a Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve adalet yürüyüşüne katılamayanlar. İyi günde makamlarına gidip zor günlerinde Ekrem Başkanı ve diğer belediye başkanlarımızı ziyaretten korkanlar. Sizin masa başı siyasetinizi biz iyi biliriz.
Sizlerin masa başında, neler çevirdiğinizi, neleri taşıdığınızı, neleri taşımadığınızı, sizlerin kendi çevrenizi (aile, eş, dost, akraba) mi yoksa partiyi mi düşündüğünüzü ise sadece biz değil herkes biliyor. Mücadelemiz, partimizi önce Melikgazi’de, sonra Kayseri’de sonra da Türkiye’de iktidar yapana kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

