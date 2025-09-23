CHP’li Ünalmış’tan Soru: Bu inşaat Kayseri kamuoyundan neden gizleniyor?

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nın kesiştiği noktada, Sait Burtaç Camii'nin yan tarafında bilgilendirme yapılmadan bazı inşaat faaliyetlerinin yapıldığını iddia ederek, “Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nın kesiştiği noktada, Sait Burtaç Camii'nin hemen yan tarafındayız. Burada, gördüğünüz gibi, bazı inşaat faaliyetleri var. Ancak biz etrafını dolaştık ve herhangi bir bilgilendirme levhasına ulaşamadık. Yani buradaki inşaatı kim yapıyor, neden yapıyor, neden böyle yüksek korumalarla o inşaat alanı gizleniyor, buna ilişkin hiçbir fikrimiz, bilgimiz yok. Burada çok ciddi şekilde kum yığınları da var. Bu kum yığınlarının neden olduğu, neden buradan taşınmadığı, yani burada açıkçası ne olduğu, Kayseri kamuoyundan neden gizlendiği ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Bu yüzden buradan biz yetkililere sormak istiyoruz: Burada neler yapılıyor? Kayseri kamuoyundan burada yapılan şeyler neden gizleniyor? Bunu soruyoruz. Yetkililer bu konuda bir açıklama yaparsa, Kayseri kamuoyu da bilgilenmiş olur” ifadelerinde bulundu.