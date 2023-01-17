CHP’li Ünalmış: “Ulaşım fiyatında Konya’yı ikiye katladık”

Ünalmış, “Konya’da tam bilet 4 buçuk lira, indirimli bilet 2 buçuk lira. Dolayısıyla bu ücretlerin şehirler arasında kıyaslanarak ücret belirlenmesi ya da zamlanması doğru değil. 8 buçuk lira gerçekten vatandaşın cebini yakacak bir rakam. Aslında kıyaslamayı, vatandaşın cebini yakıp yakmamasını dikkate almak gerekiyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerinde değişikliğe gidildi. 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde tam bilet 8,5 lira, indirimli bilet ise 4,25 lira olarak güncellenmişti. Gelen tepkilerin ardından yapılan açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı sübvanse etmeye devam ederek, siyasi ikbal peşinde koşup ucuz siyaset yapanlara rağmen hizmetkârı olduğu Kayserililerin menfaati doğrultusunda çalışmaya kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri yer aldı. Birçok siyasi partiden eleştiriler gelmeye devam ederken bir eleştiri de CHP Milletvekili Aday Adayı Niyazi Ünalmış’tan geldi.



Ulaşıma gelen zamlar hakkında konuşan Ünalmış “Büyükşehir Belediyesi tarafından dün yapılan bir açıklama vardı. Bu açıklamada İzmir ve Hatay gibi illerle kıyaslama söz konusuydu. Böyle bir kıyaslama yapılması ulaşım ücretlerine yapılacak zam açısından yanlış. Çünkü Kayseri’nin kendine has özellikleri var. Bu şehirler arasında yüz ölçüm farkları, doğal farklılıklar var. Bu nedenle biz bu kıyaslamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Mesela Konya örneğinde bildiğim kadarıyla tam bilet 4 buçuk lira, indirimli bilet 2 buçuk lira. Dolayısıyla bu ücretlerin şehirler arasında kıyaslanarak ücret belirlenmesi ya da zamlanması doğru değil. 8 buçuk lira gerçekten vatandaşın cebini yakacak bir rakam. Aslında kıyaslamayı vatandaşın cebini yakıp yakmamasını dikkate almak gerekiyor. Biliyorsunuz asgari ücrette yüzde 50’ye yakın bir artış oldu. Bu artışın vatandaşın cebine yansımasıyla daha vatandaş asgari ücreti cebine bile koymadan ulaşım ücretine zamlar geldi. Bence Büyükşehir Belediye’sinin bu konuda yaptığı kıyaslama yanlış. Vatandaşın cebininin düşünülerek artışların düşürülmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.