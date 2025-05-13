CHP'li Ünalmış: 'Ülkemizin dört tarafı denizlerle çevrili, Kayserimizin her tarafı'

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan yağış şehrin birçok bölgesinde sel oluşmasına sebep oldu. Yoğun yağışın ardından sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan CHP İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Kayseri’de altyapı problemlerinin olduğu iddiasında bulunarak; “Kızılırmak, Sivas Caddesi’nden geçecek” dediler. Kimse inanmadı. “Kayseri, ikinci Venedik olacak dediler” Kimse ihtimal vermedi. “Kayseri’de bir deniz yok, onu da biz getiririz” dediler. Kimse umursamadı. “Kayseri’de su gelmedik mahalle kalmayacak” dediler. Kimse yapabilirler demedi. “Kayseri’de sadece kar kayağı değil, su kayağı da yapılacak” dediler. Herkes yok artık dedi. İşte tarihi gün. 12.05.2025 Hayaldi, gerçek oldu. Kızılırmak sadece Sivas Caddesi’nden değil, nerdeyse tüm caddelerden geçiyor. Kayseri, ikinci değil birinci Venedik oldu, hatta Venedik bizi kıskanıyor olabilir. Ülkemizin dört tarafı denizlerle çevrili, Kayserimizin her tarafı. Maşallah. Tüm mahallelerimize istisnasız “su” geldi. Sadece Yamula’da değil artık her caddemizde su kayağı yapıldığı gibi tüm alt geçitlerimizde “dalgıçlık” sporu da yapılabilir hale geldi. İşte hizmet, işte AK belediyecilik. İşte Kayseri Büyükşehir Belediyesi” ifadelerini kullandı.