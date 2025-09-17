CHP'li Ünalmış yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanlarını savundu: 'Ya AKP, ya Silivri zindanı'

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, yolsuzluktan tutuklanan İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanması hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Önce meclis üyelerini ölümle tehdit ettiler, sonra şantajla yıldırma politikası güttüler. Daha sonra da yılmayanları, teslim olmayanları gözaltına aldılar. 30 yıl sonra Bayrampaşa Belediyesi’ni kaybeden AKP, yargı vasıtasıyla tek tek belediyelere operasyon yapıp almaya çalışıyor. Milletin iradesine yargı operasyonuyla ipotek konuluyor. Millet, yerel seçimlerde AKP’yi sandığa gömdü. İlk genel seçimlerde de sandığa gömecek. AKP ise yargı vasıtasıyla Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına şunu diyor; 'Ya AKP, ya Silivri zindanı. AKP’ye geçmezseniz tutuklanırsanız' şantajına boyun eğmeyen, eğmeyecek olan onurlu tüm belediye başkanlarımıza selam olsun. AKP’ye teslim olmayacağız. Biz kazanacağız. Millet kazanacak" ifadelerini kullandı.