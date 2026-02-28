  • Haberler
  • Gündem
  • CHP'li Zeki Gümüş'ten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınması hakkında, 'Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'a yönelik yürütülen bu süreçte, adaletin hiçbir siyasi kaygı gütmeden, şeffaf ve tarafsız tecelli etmesi esastır' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınması hakkında açıklamalarda bulundu. CHP’li Gümüş, gerçeğin en kosa zamanda gün yüzüne çıkması gerektiğini belirterek, “Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan’a yönelik yürütülen bu süreçte, adaletin hiçbir siyasi kaygı gütmeden, şeffaf ve tarafsız tecelli etmesi esastır. Binlerce öğrenciye eğitim bursu sağlanması gibi toplumsal bir hizmetin, hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde değerlendirilmesi demokratik bir zorunluluktur. Halkın iradesine duyulan saygı ve hukuka olan bağlılıkla, gerçeğin en kısa sürede gün yüzüne çıkması asıl olandır” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

