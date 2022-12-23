CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, yarın Kayseri'ye gelecek olan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençler, işçi sınıfı ve kadınlarla ilgili 3 ayrı toplantıya katılacağını söyledi. 

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  • 23.12.2022 17:17
  • Güncelleme: 23.12.2022 17:17
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi toplantıya katılmak üzere yarın Kayseri’de olacak. Kılıçdaroğlu’nun programı hakkında bilgi veren CHP Yüksek Disiplin Kurul Üyesi Gonca Yelda Orhan, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumartesi günü saat 12.00’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde kadınlara yönelik bir toplantısı olacak. Sabah kalktığında çocuğuna beslenme hazırlayamayan kadınlar ve çocuğu yatağa aç giren birçok annemiz var. Bu annelerimize nasıl umut olacağımızı, geleceklerini nasıl kuracağımızı, annelerin sabah beslenme hazırlarken bu derde düşmeyecekleri sistemi anlatmaya geliyor. Sonraki program ise saat 14.00’da Fier Otelin toplantı salonunda kanaat önderleriyle buluşacak. Kayserili vatandaşlarımızın ne sorunları var? Esnafımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, organizedeki iş verenimiz, basınımız ve her türlü sektörden insanlarımız genel başkanımızın konuşmalarını dinleyecekler. Sormak istedikleri sorular varsa soracaklar. Aynı otelde sayın Kılıçdaroğlu gençlerimizle de buluşacak. Gençlerin çok fazla problemleri var. Örneğin KPSS’ye giriyor yazılıdan 87 alıyor, sözlüde eleniyor. Herhangi bir siyasi partiye üyeliğinde sıkıntılar yaşıyor. Gençliğin bir yıl sonra ne olacağı hakkında hiçbir fikri yok” ifadelerini kullandı.

Partileri tarafından hazırlanan ‘aile destek sigortası projesinden de bahseden Orhan, bunun her vatandaşın hakkı olduğunu söyledi. 1976 anayasasında olduğu halde uygulanmadığını da belirten Orhan, “CHP’nin iktidarında uygulanacak” dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurul Üyesi Gonca Yelda Orhan, gençlere yönelik serbest kürsü şeklinde bir program hazırlanacağını da ifade ederek, gençlerin sokakta ve kürsüde şu an sormadıklarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na özgürce sorabileceklerini söyledi.

1ha

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