CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kayseri'ye geliyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Aralık'ta Kayseri'ye gelecek. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ev hanımlarına sesleneceği ifade edildi.
- 03.12.2022 16:31
- Güncelleme: 03.12.2022 16:31
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve partisinin ev hanımlarına yönelik yapacağı programa katılmak üzere Kayseri’ye gelecek. 24 Aralık’ta kente gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun ev hanımlarının katılacağı programda bir konuşma yapması planlanıyor.
İş adamları ile de toplantı yapması beklenen CHP Liderinin aynı akşam kentten ayrılacağı belirtildi.
1ha
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