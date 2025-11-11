CHP'lilerden İmamoğlu iddianamesine ortak tepki: 'Partiyi Tüzel Kişiliği Tehlikede'

CHP’li Niyazi Ünalmış, Zeki Gümüş ve Onur Erpolat, sürecin yalnızca İmamoğlu’nu değil, partinin tüzel kişiliğini hedef aldığını belirterek, “Partiyi kapatsanız da bizi korkutamazsınız” mesajı verdi.

Ünalmış: “Savunmalar hukuk tarihine geçecek”

CHP’li Niyazi Ünalmış, iddianamenin 3 bin 900 sayfa ve 402 şüpheli içerdiğini, İmamoğlu için 142 ayrı suçtan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendiğini ve CHP’nin kapatılmasının talep edildiğini hatırlatarak, “Kaç kişiyi içeri atarsanız atın, partiyi de kapatsanız bizi korkutamazsınız, sindiremezsiniz. Dünya hukuk tarihi savunmalarla anılır. Ekrem Başkan ve yol arkadaşlarının savunmaları da tarihe geçecek” dedi.

Gümüş: “Partimizin tüzel kişiliği hedef alınıyor”

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş ise iddianamenin yalnızca bireyleri değil, CHP’nin kurumsal yapısını da hedef aldığını vurguladı. “Bu durum, partimizin tüzel kişiliğinin hedef alınabileceğine dair kaygıları artırmaktadır. İddianamedeki isnatlar gerekçe gösterilerek CHP’nin kurumsal kimliğinin tartışma konusu yapılması demokratik değerlere zarar verecektir” ifadelerini kullandı.

Erpolat: “Süreç hukuki değil, siyasi”

CHP Talas İlçe Başkan Yardımcısı Onur Erpolat da sürecin şeffaflık ve adil yargılanma ilkelerinden uzak olduğunu belirterek, “Parti tüzel kişiliğine yönelik suçlama niteliğindeki iddialar yargı süreci tamamlanmadan kamuoyuna servis edilmiştir. Bu haliyle süreç hukuki değil, siyasi bir tasarruf izlenimi yaratmaktadır. Bizler hem sürecin meşruiyetini hem de olası kapatma kararını reddediyoruz” dedi.

Üç CHP’li isim, Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunma iradesinden asla vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, sürecin siyasi saiklerle yürütüldüğünü ve halkın iradesini hedef aldığını dile getirdi.