CHP Melikgazi İlçe Başkan Adayı Ünalmış, projelerini açıkladı

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Melikgazi İlçe Başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından Melikgazi için projelerini paylaştı. CHP’li Ünalmış, “Ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan bir anlayışla, birlikte çalışarak iktidara daha güçlü yürüyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde, partimizi iktidar, Cumhurbaşkanı Adayımız siyasi tutsak Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanımız yapmak için Melikgazi’den yola çıkıyoruz. Tarihimizden güç, gençliğimizden umut alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ünalmış, ‘Gençlik ve Kadın Güçlendirme’, Sosyal Dayanışma ve Destek’, ‘Mahalle Temsilcilikleri’, ‘İş Ve İstihdam Köprüsü’, ‘Belediye çalışanlarına etkili muhalefet’, ‘Şeffaflık, katılımcılık ve anlık iletişim’ ve ‘Parti kültürü, kurumsallaşma ve sosyal sorumluluk’ başlıkları altında projelerini açıkladı.

Ünalmış ayrıca projelerini sıralayarak; “İhtiyacı olan üniversite öğrencilerimize burs ve kitap desteği vereceğiz. Askıda Fatura ile ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğiz. Kırsal mahallelerde temsilcilik açılacak. İşveren–işçi köprü programı ile iletişimi güçlendirecek ve güçlü bir bağ oluşturacağız. Düzenli bir şekilde istihdam toplantıları yapacağız. Kuracağımız Siyaset Akademisi ile gençler siyasette daha etkin olacak. Kadın ve gençlerimize eğitim ve girişimcilik desteği sunacağız. Baro ile iş birliği yaparak kadınlarımızın hak arayışlarında yanlarında olacağız. CHP gençliği sahada daha görünür ve etkin kılınacak. Gençlere yönelik sportif faaliyetler, sağlıklı yaşam programları ve sosyal sorumluluk projeleri desteklenecek. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için farkındalık çalışmaları ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenecek” diye konuştu.