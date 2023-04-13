CHP Milletvekili Adayları tanıtıldı

Kayseri’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10 Milletvekili adayını düzenledikleri iftar programında tanıttı.

CHP Kayseri Milletvekili adayları tanıtım toplantısına 10 milletvekili adayından 9 milletvekili adayı katılırken Deva Partisi’nden aday gösterilen Burhan Bahadır Özsoy iş yoğunluğu nedeniyle katılım sağlamadı.

Toplantıda konuşan CHP Milletvekili Adayı Aşkın Genç, “Bildiğiniz gibi bir seçim sürecine girdik. Adaylıklarımız tüm partilerin milletvekili adayları hafta başında netleşti ve bizler de seçim startını verdik.

Her ne kadar 22 yıllık AK Parti iktidarının yıkımı bu ülkenin üzerinde olsa da Millet İttifakı bileşenleri olarak Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi açıklandığında ülkeye umut ışığı doğdu. Çok renkli çok uyumlu çok güzel bir liste çıktı. Bizlere çok büyük katkılar sunuyorlar. Hem Saadet Partisinden gelen Mahmut Arıkan hem Deva Partisinden gelen kardeşim hem Gelecek Partisinden Zülküf Aslan kardeşim bizlere çok büyük katkı sağlıyorlar” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan “Güzel bir tablo güzel bir kadro ile Kayseri’de hemşerilerimizin önüne çıkacağız. 1 ay boyunca Kayserili hemşerilerimiz daha önce hangi partiye vermiş olurlarsa olsun, hangi zihniyete sahip olurlarsa olsun oturup herkesle sohbet edeceğiz, müzakere edeceğiz. Herkesle Kayseri’yi en güzel şekilde hangi kadroyla hangi metotlarla bir araya getirebiliriz, onun mücadelesini vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Biler ülkenin yangın yerine döndüğünü görüyoruz. Bunu samimiyetle konuştuğumuz zaman AK Partideki ve MHP’deki hakkı teslim eden arkadaşlarımız da söylüyor. Ama bunu basın önünde söyleyemiyorlar. Bir baba anne evine ekmek götüremediği zaman çocukları karşısında boynu büküktür. Şu anda Türkiye’nin en büyük krizi ekonomik krizdir. İnsanlar evine ekmek götüremiyor, açılığa mahkum edildi. Hayallerimiz çalındı, umutlarımız çalındı” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Adayı Ümit Özer “Bizler bir yola çıktık. Bizim tek bir amacımız var, ülkeyi yangın yerinden kurtarmak Cumhuriyet’imizi 100’üncü yılında demokrasiyle taçlandırmak ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu ülkenin 13’üncü Cumhurbaşkanı yapmak. Bu ülkeyi bir Kemal kurdu, bir Kemal kurtaracak” İfadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Adayı Özgen Aydıncak “Millet ittifakının üyeleriyle bir yola çıktık, sinerjimiz de uydu. Biz gençlerimizi hak ettikleri yere gelmelerini sağlayacağız. Hak ettikleri noktada ve şekilde atanmalarını sağlayacağız” dedi.

CHP Milletvekili Adayı Ali Çetinkaya “Ülkemizi içinde bulunduğu 20 yıllık karanlıktan aydınlığa çıkarmak için bir yola çıktık. Ülkemizde çocukların yatağa aç girmediği, sağlığın özel hastane patronların insafına terk edilmediği bir Türkiye için yola çıkmış bulunuyoruz. Eğitimin özel okul patronlarına teslim edilmediği, herkesin hukuk ve adalet karşında eşit olduğu bir Türkiye için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Adayı Onur Sergen Doğan “Kayseri’nin bahara kavuşmasına sadece 32 gün kaldı. Gözün aydın Kayseri bu ekip Kayseri’ye baharı getirecek. Kayseri’de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyene kadar kadınlarımızın yüzü gülene kadar hep birlikte çalışacağız” dedi.

CHP Milletvekili Adayı İbrahim Kaan “Bu bahar Kayseri’de başka bir güzel olacak. Bu yolda var gücümüzle çalışacağız. Size söz veriyorum, biz gençler olarak Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşküne hep birlikte çıkartacağız” dedi.

CHP Milletvekili Adayı Niyazi Ünalmış ise “21 yıllık AK Parti İktidarında nasıl şu anda deprem bölgesinde enkaz varsa enkazlar kaldırılıyorsa Cumhuriyet’imizin tüm değerleri enkaz altındadır. AKP İktidarının bütün kurumları devletimizin bütün kurumları içleri boşaltılmış şekildedir. Hiçbir Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Valimiz kendisinden üstüne sormadan emir almadan inisiyatif alamaz hale gelmiştir” diye konuştu.