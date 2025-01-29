CHP Milletvekili Genç, Argıncık'ın çözülemeyen sorunlarını dile getirdi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM’de yaptığı konuşmada Argıncık’ta doğalgaz altyapısı olmaması durumunu dile getirdi. Vatandaşların mağdur olduğunu ifade eden Genç, “Argıncık Mahallemiz şehir merkezine 5 dakika mesafede olmasına rağmen, imar sorunları nedeniyle hâlâ doğalgaz altyapısı kurulmamış durumda. Şehir merkezinde bir mahallede hâlâ doğalgaz altyapısının bulunmaması, hem bölgedeki vatandaşlarımız için bir haksızlık hem de modern şehircilik anlayışına yakışmayan bir durum” ifadelerini kullandı.