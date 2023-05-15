CHP Milletvekili Genç: 'Oyumuzu yüzde 50 artırdık'

 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Kayseri'den kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, oylarını iki katına çıkardıklarını belirterek tüm Kayseri'yi kucaklamaya söz verdiklerini söyledi. Genç, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için de ellerinden gelen çalışmayı  yapacaklarını kaydetti. 

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  • 15.05.2023 14:20
  • Güncelleme: 15.05.2023 14:45
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CHP Milletvekili Genç: 'Oyumuzu yüzde 50 artırdık'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri dün yapıldı. Kayseri’den kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı 7, Millet İttifakı 3 vekil seçildi. CHP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Aşkın Genç, ilk açıklamasında Kayseri’nin hizmetinde olacaklarını söyledi. Genç, Cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyunun biraz düşük kaldığını ve bu nedenle buruk bir sevinç yaşadıklarını da anlattı. Seçimlerin Kayseri ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Genç, “Kayseri’de çok ciddi bir başarıya imza attık. En son 3 milletvekilini 1977 yılında çıkarmıştık. Bu dönem CHP olarak 2 milletvekili ile parlamentoya gidiyoruz. Oylarımızı yaklaşık yüzde 50 oranında arttırdık. Kayserili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Biraz burukluğumuz var, sayın genel başkanımız için beklediğimiz oyun bir miktar altında kaldık, seçimler 2. Tura kaldı ama biz bu 14 günlük süreci çok iyi değerlendireceğiz. 2. Turda gerçekleşecek seçimlerden zaferle çıkacağız. Bana destek veren, gönül veren seçmenlerime teşekkür ediyorum. Kayseri’de yüzde 50 oy artışı muazzam. Tüm teşkilatımıza teşekkür ederim. Biz artık Kayseri’nin milletvekilleriyiz, Kayseri’ye hizmet edeceğiz. Tüm şehri kucaklamaya söz veriyoruz. Hizmet noktasında en ufak bir şüpheleri olmasın” diye konuştu.

1ha

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