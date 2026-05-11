CHP Milletvekili Genç ve Gürer Hal Kompleksi Esnafını Ziyaret Etti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı’ndan oluşan CHP heyeti Kayseri Hal Kompleksi’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Heyeti hal ziyaretinde üretici, komisyoncu ve esnafın yaşadığı sorunları sahada dinledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatlarıyla 81 ilde CHP Milletvekilleri ziyaretlerde bulunuyorlar ve farklı kesimlerin sorunlarını dinliyorlar. Kayseri’de Milletvekilimiz Aşkın Genç ile beraber biz de görevlendirildik. Şu anda Kayseri Halini geziyoruz. Hal şöyle önemli. Gıdanın üretim merkezlerinden geldiği ve dağıtıma sevk edildiği bölgeler haller. Haller ile ilgili çok şey söylenir ama hallerin olması bir disiplindir, düzendir, işleyiştir. Buradaki arkadaşlarla konuştuğumuzda gördüğümüz şu. Her yıl ürünün hem desenin de hem satışında hem de bununla ilgili oluşan sorunlarda çözüm bekleyen konular var. Haldeki fiyatlandırmayla ilgili baktığımızda girdi maliyetlerindeki artışın doğal olarak ürünlere de yansıdığını fark ediyoruz. Onun için eğer sorunlar aşılacaksa öncelikle girdi maliyetleri düşmeli. Gübrenin, yemin, ilacın, tohumun, elektriğin, mazotun, akaryakıtın, suyun fiyatları artıp üretici girdi maliyetleriyle ürün yapma noktasında sorun yaşıyorsa onu düşük fiyatta satınca bir yıl sonra ürün desenini de değiştirip piyasadan da çoğu çekiliyor. Türkiye giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı. Mazotta ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı. Yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı. Başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla, kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı. Buradaki arkadaşlarımızda uygun fiyatlı ürün vermeyi istiyorlar ama onlara gelen bir fiyat var. O fiyat neyse üzerine makul bir fiyat kar koyup satmak zorundalar. Kime dokunsak sorunlu, bunu da düzenlemesi gereken ilgili merciler, yetkililer” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise sorunları yerinde tespit ettiklerini ve raporlar hazırlıklarını belirterek, “4 Mayıs’tan itibaren Genel Başkanımızın çağrısıyla adım adım tüm Türkiye’yi dolaşıyoruz, sahadayız örgütlerimizle birlikte. Bugün de Kayseri’deyiz. Sabah saatlerinde toplantımızı yaptık ve hale geldik. Halde esnaflarımızla bir aradayız, vatandaşlarımızla bir aradayız. Bir dokunuyorsun bin ah işitiyorsun. Her şey çok pahalı, ateş pahası. Yüzlerce dükkan var burada yüzlerce esnaf var. Sadece 8 esnafta çileğin olduğu söyleniyor. Çok az sayıda esnafın domates sattığı söyleniyor. Fiyatlar pahalı, alım gücü düşük. Bu sorunları yerinde tespit ediyoruz ve raporlarımızı hazırlıyoruz. Adım adım gezmeye halkımızla esnaflarımızla iç içe olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı da “4 Mayıs tarihinden beri Genel Başkanımız Özgür Özel’in çağrısıyla kapı kapı gerek esnafımızı gerek halkımızı gezmeye başladık. Sonuna kadar sahalarda olacağımızı buradan iletmek istiyorum. Niğde Milletvekilimiz Ömer Fethi Gürer ve Kayseri Milletvekilimiz Aşkın Genç’in katılımıyla burada hal esnafımızın sorunlarını dinliyoruz. Gerçekten çözüm önerileriyle, yapıcı yaklaşımlarla geliyoruz. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında esnaflarımız gülecekler” dedi.