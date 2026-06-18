CHP Milletvekili Kayserili Nimet Özdemir Partisinden İstifa Etti

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti. Özdemir, istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı’na sundu. Özdemir’in istifasıyla CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 137’ye düştü.

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM Başkanlığı’na sunduğu dilekçede, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı.

Özdemir’in istifasıyla CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 137’ye düştü.

İYİ Parti’den istifa edip CHP’ye geçmişti

Özdemir İYİ Parti’den 24 Temmuz 2024’te istifa etmişti. Nimet Özdemir, istifasını X hesabından, “Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım” sözleriyle duyurmuştu.

Özdemir CHP’ye 8 Ekim 2024’te geçmişti, rozetini Özgür Özel takmıştı.

Nimet Özdemir kimdir?

TBMM’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kayseri'de doğan Özdemir, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Lisans eğitimini Conley Üniversitesinde siyaset bilimi üzerine yaptı.

2008 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortak olarak yer aldı. 2015 yılında kule vinç kiralama alanında faaliyet gösteren iki şirketin kuruluşunu gerçekleştirdi. Kuruluşuna imza attığı şirketler, alanında yurt çapında önde gelen firmalar arasında yerini aldı.

Siyasi faaliyetlerini 2017 yılında kuruluşundan itibaren İYİ Parti’de sürdürdü. İstanbul İl Başkanlığı’nda Şehit Gazi Komisyon Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yılında ise İYİ Parti Doğa ve Çevre Politikalar Başkanlığı Hayvan Hakları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Derneklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak İYİ Parti Genel Merkezinde görev aldı.

AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ile Çevre Komisyonu üyesi olarak görev aldı.

CHP’ye 8 Ekim 2024’te geçti.

İngilizce bilen Özdemir, 1 çocuk annesidir.