CHP Milletvekili Mahmut Arıkan, mazbatasını aldı

14 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tura kaldı. Milletvekili seçimleri ise tamamlandı. CHP Kayseri’den 2 milletvekili çıkardı. Saadet Partili Mahmut Arıkan 2. Sıradan CHP listesinden seçime girerek meclise girecek 2’nci isim oldu. Mahmut Arıkan, bugün yapılan törenle mazbatasını aldı.