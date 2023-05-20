CHP Milletvekili Mahmut Arıkan, mazbatasını aldı

 Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan, 14 Mayıs seçimlerinde yeterli oyu alarak CHP'den meclise girmeye hak kazandı.

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  • 20.05.2023 17:59
  • Güncelleme: 20.05.2023 17:59
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CHP Milletvekili Mahmut Arıkan, mazbatasını aldı

14 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tura kaldı. Milletvekili seçimleri ise tamamlandı. CHP Kayseri’den 2 milletvekili çıkardı. Saadet Partili Mahmut Arıkan 2. Sıradan CHP listesinden seçime girerek meclise girecek 2’nci isim oldu. Mahmut Arıkan, bugün yapılan törenle mazbatasını aldı.

1ha

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