CHP'nin Akkışla KAYMEK'teki iftarında Özgür Özel Posteri Krizi

Akkışla'nın Büyükşehir Belediyesine ait KAYMEK binasında gerçekleştirdiği iftar programında, CHP'lilerin parti bayrakları ve Özgür Özel'in posterlerini salona asmak istemeleri üzerine salon görevlileri bu duruma engel olmak istediler.

Salon görevlilerinin tüm engellemelerine rağmen, Özgür Özel'in resimlerinin olduğu platformu Kaymek'e ait salona kuran CHP'lilerin bu provakatif tutumu tepki ile karşılandı.

CHP teşkilatının bu provakatif girişimine engel olunması üzerine bir açıklama yapan CHP Teşkilatı, bu durumu siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi.