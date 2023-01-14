CHP'nin çiçeği burnunda İl Başkanı Genel Merkezde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı için İl yönetim kurulu üyelerinin oylamasıyla Adil Demir başkan seçilmişti. Çiçeği burnunda İl Başkanı Adil Demir CHP Genel Merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu.

Ziyaretini sosyal medyada paylaşan Demir, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunduk, talimatlarını aldık. Genel Başkanımızın Kayseri'ye çok selamları var. Ayrıca Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı ile de görüşerek, yapacağımız çalışmalar hakkında talimatlarını aldık. Destekleri nedeniyle Sayın Genel Başkanımıza, parti yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşın refahı, huzuru için mahalle mahalle, ilçe ilçe halkımızla buluşup, örgütümüzle gece gündüz hep birlikte çalışacağız. Birlik, beraberlik içerisinde adım adım saray iktidarının karanlığını sonlandırıp, umutları büyüteceğiz. Özlenen Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Geliyor gelmekte olan" ifadelerine yer verdi.