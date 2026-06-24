CHP'nin eski atanmışlarından rest: 'CHP, atamaların değil, demokrasinin adresidir!'

Geçtiğimiz gün CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, görevden alınarak yerine Okan Marzıoğlu’nun atanmıştı. Başkan Gözbaşı tarafından Çağrı Heyeti olarak atanan Melikgazi İlçe Çağrı Heyeti Başkanı Erol Kılıç, Kocasinan İlçe Çağrı Heyeti Başkanı Asaf Neslihanoğlu ve Talas İlçe Çağrı Heyeti Başkanı Cemil Koç ortak basın açıklamasında bulunarak istifalarını açıkladı.

Yapılan açıklamada; “Sarayın yargı kollarıyla partimizin başına geçenler, Kayseri’mizin merkez ilçeleri olan Melikgazi, Kocasinan ve Talas’ta ilçe kongre seçimlerini iptal ederek, butlan şurayalarını İlçe Başkanı olarak atamıştır. Bu süreçte İl Başkanımız Sayın Ufuk Ozan Gözbaşı, “Cumhuriyet Halk Partisi atamaların değil, demokrasinin adresidir!” diyerek Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerimizi seçime götürmemiz adına bizleri Çağrı Heyeti olarak görevlendirmiştir. Buna rağmen Butlan Sözcüsü, demokrasiyi savunmayı disiplinsizlik olarak tanımlamıştır. Bugün ise saraydan medet umup sandıktan korkanlar, demokrasiyi savunmasından mütevellit olarak İl Başkanımız Sayın Ufuk Ozan Gözbaşı’nı görevden alarak parti içi demokrasiye bakış açılarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Demokrasinin mihenk taşı partimizde demokrasi savunan İl Başkanımız görevden alınıp, polisler Genel Merkezimize girerken şakşakçılık yapıp alkış tutanlar ödüllendirilip İl Başkanı olarak atanmıştır. Melikgazi, Kocasinan ve Talas Çağrı Heyetleri olarak; milletin seçtiği değil sarayın atadığı, demokrasiyi savunanların değil şakşakçıların görev aldığı Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki Çağrı Heyeti görevimizden istifa ediyoruz” ifadelerine yer verildi.