CHP'nin Gündem Değiştirme Polemiğine Cevap: 'Akıl Tutulması'

İl Başkanı Ümit Özer’in, 2024 Sayıştay Denetim Raporu’nu dayanak göstererek yaptığı değerlendirmelerde “Kayseri halkının hakkını ve hukukunu korumaya geldik” ifadeleri dikkat çekti.

Ancak bu iddialar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından “mesnetsiz” ve “gündem oluşturma çabası” olarak nitelendirildi. Belediye tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, Sayıştay denetçileri tarafından herhangi bir suç duyurusu veya tazmin işlemi yapılmadığı hatırlatılarak, ortaya atılan ithamların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

KAYMEK A.Ş. ve Spor A.Ş. gibi şehrin marka değerine dönüşen şirketlerin hedef alınmasının “itibar suikastı” olduğu belirtilirken, belediye ve iştiraklerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle hizmet üretmeye devam edeceği ifade edildi.

CHP’nin iddiaları ile belediyenin açıklamaları arasındaki karşılıklı beyanlar, Kayseri’de siyasi tartışmayı daha da alevlendirdi. Kamuoyunda ise bu sürecin, hem yerel yönetimlerin faaliyetleri hem de muhalefetin denetim rolü açısından dikkatle izlendiği görülüyor.