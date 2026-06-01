CHP'nin Kurultay Sürecinde İlk İmza Kayseri'den

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce parti sözcüsü tarafından duyurulan olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinin sabah saatlerinde başladığını belirterek, ilk imzanın Kayseri delegesinden geldiğini söyledi. Kayseri delegesinin imzasını “Siftah Kayseri’den, bereket Allah’tan” notuyla verdiğini aktaran Özel, bu tercihin sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti.

Kayseri delegesinin geçmiş kurultayda kendisine muhalif bir tutum sergilediğini hatırlatan Özel, buna rağmen bugün verilen desteğin parti içi birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu kaydetti. Özel, “Bu süreç, seçilmişlerin iradesine saygı duyan ve kurultay iradesine yönelik müdahalelere karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiğini savunan bir anlayışın yansımasıdır” dedi.

İlk imzanın ardından Rize’deki delegelerin de kısa sürede imza sürecini tamamladığını belirten Özel, Türkiye’nin dört bir yanından imzaların hızla toplandığını ifade etti. Özel, milletvekillerinin henüz imza sürecine dahil olmadığını, önceliğin örgütlerden gelecek destek olduğunu vurgulayarak, delegelerin verdiği imzaların herhangi bir tarafı değil, partinin bütününü sahiplenen bir tutum olduğunu söyledi.