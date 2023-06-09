CHP'nin yeni İl Başkanı Zeki Özkan
Seçim mağlubiyeti sonrası istifa eden Kayseri İl Başkanı Adil Demir'in yerine, CHP İl Sekreteri Zeki Özkan getirildi.
- 09.06.2023 15:53
- Güncelleme: 09.06.2023 15:53
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
CHP İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 'İl Başkanı Sayın Adil DEMİR'in istifasıyla boşalan il Başkanlığına, İl Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı olağanustü toplantıda İl Sekreteri Sayın Zeki ÖZKAN,
"Oy Birliği ile" İl Başkanı olarak Seçilmiştir.' denildi.
Haber Merkezi
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