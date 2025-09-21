CHP Talas İlçe Başkanı Canbulat oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Kongresi, Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkanı Feyzullah Keskin, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Kongrede, mavi liste ile Filiz Taşkın, kırmızı listeyle ise Ergün Canbulat, İlçe Başkanlığı için yarıştı.

ERGÜN CANBULAT İLÇE BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Mavi listeyle yarışan Filiz Taşkın 41 oy alırken, kırmızı listeyle yarışan Ergün Canbulat 155 üyenin oyunu alarak CHP Talas İlçe Başkanı oldu.

Konuya ilişkin CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin tarafından yapılan açıklamada; “Talas İlçe Kongremizi tamamladık. Önceki dönem İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Deniz ve yönetim kurulu üyelerimize partimize yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Demokrasi içerisinde gerçekleşen seçimde İlçe Başkanlığına seçilen Sayın Ergün Canbulat ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyoruz. Seçimde aday olan Sayın Filiz Taşkın’a da göstermiş olduğu değerli mücadelesinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.